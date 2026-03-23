В Иркутской области снизили долю захоронения отходов до 93,8% в 2025 году

Иркутская область выполнила целевые показатели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» за 2025 год, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Проект направлен на вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Благодаря комплексу мероприятий доля захораниваемых твердых коммунальных отходов снижена до 93,8% от общей массы образованных ТКО. Это важный шаг к сокращению нагрузки на полигоны и окружающую среду региона.

Одновременно выросла доля обрабатываемых отходов – до 3,8%. Рост означает, что все больше отходов проходит через сортировку, а полезные фракции возвращаются в экономику.

«Несмотря на сложные экономические условия, регион выполнил целевые показатели, установленные федеральным проектом. Мы продолжаем планомерное движение в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", формируя экологические привычки у населения», – отметила министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.