35% иркутян считают безделье отдыхом и расслаблением

В преддверии Всемирного дня безделья, который отмечается 22 марта, сервис SuperJob провел опрос среди экономически активных жителей Иркутска, выяснив их отношение к этому явлению. Для 35% горожан безделье – это прежде всего отдых и расслабление, показало исследование.

Еще 17% иркутян воспринимают безделье буквально – как ничегонеделание и полное отсутствие занятий. При этом 14% респондентов считают его пустой тратой времени и даже тунеядством, а 10% связывают с ленью.

Лежание на диване с телефоном или пультом от телевизора – такую картину безделья нарисовали 7% участников опроса. Для 6% это слово неразрывно связано со сном. Женщины чаще мужчин вспоминают про отдых и ничегонеделание, тогда как мужчины чаще связывают его с пустой тратой времени.

Идеальный день безделья большинство иркутян представляют пассивно: 25% хотели бы провести его за просмотром телевизора, компьютером или лежа со смартфоном в руках. Сон и восстановление сил назвали главной целью 18% респондентов. Активный отдых на свежем воздухе предпочли 16% опрошенных.

Для 10% горожан понятие идеального дня безделья оказалось чуждым – они просто не знают, что это такое. Однако опрос показывает, что многие воспринимают безделье негативно, но один такой день в году может стать осознанной перезагрузкой и возможностью восстановить силы.