Инфляция в Иркутской области в феврале ускорилась до 0,8%

Потребительские цены в Иркутской области в феврале 2026 года выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Иркутскстат. Наибольший рост зафиксирован в сегменте алкогольных напитков – 2,2%, продовольственные товары подорожали на 1,1%, услуги – на 1,0%.

Среди продуктов питания сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию и картофель – в среднем на 4,4%. Огурцы подорожали на 15,6%, капуста – на 9,2%, свекла – на 7,8%. Из фруктов лидируют бананы, груши и лимоны с ростом от 5,5% до 6,6%.

Яйца прибавили в цене 7%, рыба соленая и копченая – 3,8%, говядина и баранина – 2,2%. Водка подорожала на 4,1%, другие крепкие напитки – на 2,6–2,7%. При этом сливочное масло, рис и макароны стали дешевле на 2–4%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на велосипеды для взрослых (на 5%), шелковые ткани, детские автокресла и стиральный порошок (на 3%). При этом электроплиты, стиральные машины и холодильники подешевели на 3,4–4,5% из-за сезонного снижения спроса. Зимняя одежда и обувь также потеряли в цене 2,5–4%.

Самый заметный рост среди услуг показали зарубежные поездки – плюс 29,3%. Билеты в музеи подорожали на 8,5%, медицинские услуги – на 4,2%. При этом проживание в гостиницах стало дешевле на 5,6%, путевки в санатории – на 1,7%. В феврале продолжилось снижение цен на бытовую технику и сезонную одежду благодаря распродажам.