В Иркутске на улице Розы Люксембург устраняют подтопление талыми водами

Специалисты МУП «Иркутскавтодор» проводят пропаривание трубы ливневой канализации и откачивание талой воды на пересечении улиц Розы Люксембург и Томсона.

В комитете по управлению Ленинским округом пояснили, что из-за возникшей ситуации на данном участке затруднено движение автотранспорта. В ближайшее время работы завершат.

Накануне пропаривание труб и откачку воды выполняли в 14-м Советском переулке и на улице Томсона. В настоящее время в этих местах обстановка стабилизируется.