Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Пенсионеры изменили накопительную модель поведения

По данным ВТБ, в прошлом году пенсионные клиенты активно перекладывали средства на короткие вклады. Приоритетными сроками для размещения были 3 и 6 месяцев. Это позволило им получать наибольшую доходность и сохранить свои потребительские привычки.

В банке посчитали, что в прошлом году средняя сумма вклада у пенсионных клиентов выросла до 722,4 тыс. рублей (+49 тыс.).

На текущих счетах средний чек составил около 50 тыс. рублей, а на накопительных счетах – почти 200 тысяч. В 2026 году клиенты продолжили выбирать короткие вклады для сохранения своих сбережений, средние суммы по сравнению с прошлым годом практические не изменились. При этом, получая повышенную доходность по вкладам и накопительным счетам, пенсионеры сохранили свою транзакционную активность, чаще всего расплачиваясь в супермаркетах, магазинах для дома и аптеках.

Пенсию в ВТБ уже получают более 4,8 млн человек, по итогам прошлого года их число выросло на 80%.


