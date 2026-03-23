Пенсионеры изменили накопительную модель поведения

По данным ВТБ, в прошлом году пенсионные клиенты активно перекладывали средства на короткие вклады. Приоритетными сроками для размещения были 3 и 6 месяцев. Это позволило им получать наибольшую доходность и сохранить свои потребительские привычки.

В банке посчитали, что в прошлом году средняя сумма вклада у пенсионных клиентов выросла до 722,4 тыс. рублей (+49 тыс.).

На текущих счетах средний чек составил около 50 тыс. рублей, а на накопительных счетах – почти 200 тысяч. В 2026 году клиенты продолжили выбирать короткие вклады для сохранения своих сбережений, средние суммы по сравнению с прошлым годом практические не изменились. При этом, получая повышенную доходность по вкладам и накопительным счетам, пенсионеры сохранили свою транзакционную активность, чаще всего расплачиваясь в супермаркетах, магазинах для дома и аптеках.

Пенсию в ВТБ уже получают более 4,8 млн человек, по итогам прошлого года их число выросло на 80%.