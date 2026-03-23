Иркутский хлебозавод стал первым заёмщиком по новой программе регионального Фонда развития промышленности

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку ЗАО «Иркутский хлебозавод» на получение льготного финансирования по новой программе «Внедрение системы мониторинга движения товаров». Предприятие получит заём в размере 3 миллионов 27 тысяч рублей для внедрения системы маркировки «Честный Знак» на производстве кондитерской продукции.

«Новая программа Фонда ориентирована на предприятия, которым необходимо адаптировать производство к требованиям системы цифровой маркировки «Честный знак». Она позволяет на льготных условиях привлечь финансирование для закупки и внедрения специализированного оборудования, обеспечивающего прослеживаемость товаров. Таким образом, новая программа поможет сотням предприятий без существенной финансовой нагрузки модернизировать производство и соответствовать требованиям рынка», — пояснил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

На средства займа Иркутский хлебозавод сможет приобрести установку программно-аппаратного комплекса маркировки, произвести интеграцию оборудования в производственные линии и настройку системы мониторинга движения товаров. Поставщиком оборудования выступает российская специализированная компания-интегратор, имеющая большой опыт внедрения решений по маркировке на промышленных предприятиях.

Новая программа Фонда развития промышленности стала продолжением кооперации института развития и Министерства сельского хозяйства Иркутской области: средства на её реализацию выделены Министерством. «Получение льготного займа и реализация проекта по внедрению маркировки — это не только выполнение требований законодательства, но и важный этап цифровой трансформации предприятия. Хлебозавод стал первым, кто получит такой заём. В Фонд поступило ещё несколько заявок от представителей пищевой промышленности, так что впереди у нас ещё много работы», — говорит министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

ЗАО «Иркутский хлебозавод» — одно из старейших и крупнейших предприятий пищевой промышленности региона. Компания работает на рынке почти 90 лет и сегодня является одним из ведущих производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в регионе. Завод выпускает свыше 100 наименований продукции, которая поставляется как в местные, так и в федеральные торговые сети.

Напомним, региональный Фонд развития промышленности был создан в 2017 году Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано уже более 100 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это 11 миллиардов заёмных средств.

