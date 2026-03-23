Сушка белья за окном может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей

Юристы предупреждают: привычка сушить белье за балконом или окном многоэтажки может дорого обойтись. За нарушение правил эксплуатации жилья предусмотрен административный штраф в размере до 15 000 рублей, передаёт ТАСС.
Преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия объяснил, что фасад здания является общедомовым имуществом. Любое изменение его внешнего вида, включая вывешенное на просушку бельё, считается нарушением.
Существует два основных вида ответственности:
- Административная: Если сушка белья мешает эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации, штраф для граждан составит от 5 000 до 15 000 рублей.
- Муниципальная: Во многих регионах действуют местные правила благоустройства, которые прямо запрещают развешивать одежду и ковры на балконах и окнах, выходящих на улицу.