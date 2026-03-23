Новости

Ледовую переправу на остров Ольхон закроют 24 марта из-за таяния льда

Ледовая переправа на остров Ольхон будет закрыта с 24 марта, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на министра транспорта региона Максима Лобанова. Причиной стали структурные изменения льда в связи с наступлением весны.

«Приходит весна, солнце растапливает лед, это становится причиной появления трещин и нажимов, в которые может провалиться автомобиль», — пояснил губернатор. Сегодня на переправе обнаружен ледовый нажим, который создает угрозу безопасности движения.

Дорожники ежедневно проверяют состояние переправы и поддерживают ее в нормативном состоянии. Принято решение закрыть проезд транспорта 24 марта днем. Местная администрация уже уведомлена и ведет оповещение граждан.

Читайте также:

Местные жители по льду завозят продукты и необходимые товары, многие туристы приезжают на машинах и автобусах. Всем необходимо переехать на нужную сторону Малого моря до закрытия переправы.

После закрытия ледовой дороги перевезти машину можно будет только на пароме, который начнет ходить после полного схода льда, ориентировочно в мае. Жителей и гостей региона просят внимательно отнестись к этой информации и заранее спланировать свои поездки.

Напомним, что в Иркутской области разрабатывают закон, в соответствии с которым планируется наказывать водителей за выезд на лед водоемов вне оборудованных переправ. Предлагается установить административную ответственность для граждан в размере 5 тыс. рублей, должностных лиц – 50 тыс. рублей, юридических лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес