Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Мишустин переназначил Олега Белозерова главой РЖД на новый пятилетний срок

Председатель правительства России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность генерального директора – председателя правления ОАО «Российские железные дороги». Срок полномочий составит пять лет, сообщили в кабмине.

Фото из Telegram-канала Правительства России

Олег Белозеров родился в 1969 году. Он окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономист, планирование промышленности». В последующие годы работал в различных организациях в сфере транспорта и энергетики.

С 2004 по 2009 год Белозеров занимал пост руководителя Федерального дорожного агентства, затем стал заместителем министра транспорта РФ. В 2015 году распоряжением правительства он был назначен президентом ОАО «РЖД», а с 2017 года занимает должность генерального директора – председателя правления компании.

В 2021 году Белозеров уже переназначался на этот пост сроком на пять лет. Нынешнее решение правительства продлевает его полномочия на очередной срок.

Напомним, что в 2026 году РЖД планирует сократить центральный аппарат на 15%. Ранее РЖД выставило на продажу ряд объектов: Рижский вокзал за 4 млрд, пять зданий в Москве, Краснодаре и Красноярске – в их числе депо «Лихоборы» в районе Коптево – 3,5 млрд. Также компания рассматривает возможность продажи принадлежащих ей офисных помещений в комплексе Moscow Towers.

Кабинет министров рассматривает комплекс мер по улучшению финансовой ситуации РЖД. Согласно источникам, правительство планирует провести реструктуризацию задолженности компании, снизить расходы и реализовать некоторые активы.


