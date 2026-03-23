Названа самая высокооплачиваемая отрасль в Иркутской области

В 2025 году абсолютными лидерами рейтинга РИА Новости по уровню заработной платы в ведущих отраслях стали Сахалинская область, где специалисты в добыче нефти и газа получают в среднем 328 тыс. рублей, и Москва с финансовым сектором и показателем 310 тыс. рублей.

Далее идет Амурская область с химической промышленностью (286 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ с добычей нефти и газа (249 тыс. рублей) и Магаданская область с рыболовством (239 тыс. рублей).

В Иркутской области самая высокая зарплата отмечена в добыче нефти и газа – 191 тыс. рублей.

В Красноярском крае также в добыче нефти и газа – 189 тыс. рублей, в Новосибирской области лидирует IT-отрасль с зарплатой 171 тыс. рублей, а в Республике Бурятия наивысший показатель зафиксирован в добыче металлических руд – 149 тыс. рублей.

Пять регионов, замыкающих рейтинг, демонстрируют наименьшие значения зарплат в своих ведущих отраслях. В Алтайском крае это финансовые услуги с уровнем 82 тыс. рублей, в Республике Дагестан – государственная служба (68 тыс. рублей), в Чеченской Республике – сухопутный транспорт (68 тыс. рублей), в Кабардино-Балкарской Республике – государственная служба (67 тыс. рублей), а в Республике Ингушетия наивысшая зарплата также приходится на государственную службу и составляет 61 тыс. рублей.