Рынок труда перевернулся: вакансий стало меньше на 20%, а резюме — больше на 70%

В первом квартале 2026 года российский рынок труда столкнулся с новой реальностью. По данным исследования SuperJob, опубликованным в «Ведомостях», количество вакансий сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом. За два года падение составило 12%. При этом парадоксальным образом число резюме продолжает расти: за год активность соискателей подскочила на 34%, а за два года — на рекордные 70%.

Это говорит о смещении баланса сил в сторону работодателей и усилении конкуренции за рабочие места.

Где искать работу в 2026 году?

Сильнее всего кризис предложения ударил по следующим отраслям:

Ритейл: −20%

IT и телекоммуникации: −18%

Добыча сырья: −17%

Транспорт и логистика: −15%

Единственным светлым пятном на карте рынка стали службы доставки, где спрос на персонал вырос на 2%.

Больше всего новую работу ищут специалисты из сфер туризма и общепита (+37% к числу резюме), транспорта и логистики (+33%) и ритейла (+32%).

Кому повезло больше?

Аналитики отмечают, что, несмотря на общее падение, спрос на персонал сохраняется в торговле благодаря высокой текучке кадров. Также относительно стабильная ситуация наблюдается в промышленности и строительстве — здесь сокращений за год было меньше, чем в среднем по рынку.

Интересно, что на фоне этих изменений Россия сохраняет лидерство среди стран G20 по уровню занятости. В декабре 2025 года безработица составила всего 2,2%.