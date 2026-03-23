$85 за баррель: Goldman Sachs предсказал исторический рост цен на нефть

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы на 2026 год в сторону значительного повышения. Причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к резкому сокращению поставок нефти через Ормузский пролив, передаёт Интерфакс.

Эксперты банка ожидают, что в ближайшие шесть недель транспортировка сырья через этот ключевой маршрут упадет до 5% от обычного объема. Это означает, что мировой рынок недополучит около 800 млн баррелей нефти.

В связи с этим прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2026 год был увеличен с $77 до $85 за баррель. Для американского сорта WTI прогноз вырос с $72 до $79.

При этом в краткосрочной перспективе аналитики настроены еще более оптимистично (для продавцов нефти). Они прогнозируют, что в марте и апреле Brent будет торговаться в среднем по $110, а на пике цена может достичь $135 за баррель.

Ранее саудовские чиновники заявили, что в ближайшие недели цены на нефть могут достигнуть $180 за баррель и даже подняться выше, если продолжатся сбои в поставках из-за блокады Ормузского пролива. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie утверждают, что подобные обстоятельства могут поднять цены до $200 за баррель уже в 2026 году.

23 марта нефть марки Brent торгуется на уровне $113,6.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, конфликт на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе вызовет рост издержек в мировой экономике, который может повлиять на Россию. По мнению регулятора, итоговый эффект на российскую экономику будет зависеть от продолжительности конфликта. Ситуация в регионе краткосрочно поддержит рубль и экспортные доходы России. Однако в долгосрочной перспективе конфликт может стать проинфляционным фактором. Глава ЦБ РФ также отметила негативное влияние военных действий на Ближнем Востоке на логистику российского экспорта.

«По сути, это очередной шок предложений, который будет влиять на издержки в мире и в определенной мере переноситься в цены на российском рынке. Кроме того, проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние и на объемы нашего экспорта»,— сказала госпожа Набиуллина.