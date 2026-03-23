Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Число вакансий в России сократилось на 20%, а резюме выросло на треть в I квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года количество вакансий в России сократилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как число резюме увеличилось на треть. Несмотря на это, уровень безработицы остается рекордно низким – 2,2%, свидетельствуют данные SuperJob.

Работодатели делают ставку на удержание существующих сотрудников, а не на найм новых. Массовые сокращения проводятся или планируются только в 2% компаний, еще 13% организаций проводят точечную оптимизацию, расставаясь с неэффективными работниками или сворачивая проекты.

Рынок труда перевернулся: вакансий стало меньше на 20%, а резюме — больше на 70%
23 марта 2026
Почти треть россиян недовольны своими зарплатами
16 марта 2026

Ритейл вернул себе лидерство по спросу на персонал, опередив промышленность и строительство, которые доминировали в 2024–2025 годах. Для торговли характерен высокий коэффициент текучести, поэтому рекрутинг ведется непрерывно. Рост зарплат превышает инфляцию, но заметно замедлился: в IT-сфере прирост составил всего 5,6% за год.

Соискатели чувствуют себя уверенно: готовность к неофициальному трудоустройству и снижению зарплатных ожиданий остается низкой. Существенную роль играет платформенная занятость – альтернативные формы заработка снижают страх перед потерей основного места работы. Сроки найма сокращаются впервые за последние годы, но остаются длительными.

Новым стандартом для работодателя становится универсальный специалист, владеющий глубокими знаниями в своей сфере и навыками работы с искусственным интеллектом. Особенно сложная ситуация складывается для молодых специалистов без опыта: количество вакансий для них сокращается, а конкуренция растет, особенно в IT-сфере. При этом число вакансий и резюме на подработку и неполную занятость увеличилось.


