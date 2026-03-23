ЦБ РФ распродает золото: резервы страны упали до минимума с 2022 года

Банк России продолжает активную распродажу золота из своих резервов. По состоянию на 1 марта 2026 года запасы сократились до 74,3 млн тройских унций. Это самый низкий показатель с марта 2022 года, сообщает ТАСС.

Сокращение происходит второй месяц подряд: в январе регулятор продал 300 тыс. унций, а в феврале — еще 200 тыс. При этом стоимость оставшегося монетарного золота в денежном выражении на начало марта составила $384 млрд.

Продажи происходят на фоне коррекции мировых цен на драгметалл. После исторического пика в $5600 за унцию в конце января (вызванного кризисом вокруг Гренландии и обвалом госдолга Японии), котировки откатились к значениям начала февраля — около $4491.

Падение цен объясняется фундаментальными причинами:

Политика ФРС США: Ожидания высоких процентных ставок укрепляют доллар и повышают доходность гособлигаций, что делает золото менее привлекательным для инвесторов.

Фиксация прибыли: Трейдеры закрывают позиции после бурного роста 2025 года.

Эксперты отмечают, что рынок находится в состоянии борьбы двух противоположных сил.С одной стороны, цены перегреты относительно себестоимости добычи ($1500–2000). С другой — глобальная нестабильность поддерживает спрос на золото как на защитный актив. Несмотря на текущую коррекцию, аналитики допускают обновление исторических максимумов к концу 2026 или в 2027 году.