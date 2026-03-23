ВВП России снизился на 2%: Путин призвал вернуть экономику к росту

В январе 2026 года валовый внутренний продукт (ВВП) России снизился на 2,1% по сравнению с январём прошлого года, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. При этом промышленное производство сократилось на 0,8%, а добыча полезных ископаемых, напротив, выросла на 0,5%. Эти показатели были зафиксированы ещё до недавнего повышения мировых цен на энергоносители.

Президент отметил, что отрицательная динамика макропоказателей не стала неожиданностью. По его словам, на снижение ВВП повлиял так называемый календарный фактор — в январе 2026 года было меньше рабочих дней, чем годом ранее. Тем не менее, Путин подчеркнул важность возвращения к устойчивому экономическому росту с одновременным замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда.

Безработица в январе оставалась на низком уровне — 2,2%, а потребительские расходы продолжали расти. Инфляция стабилизировалась ниже 6% в годовом выражении, что президент назвал положительным фактором.

Для обеспечения уверенного роста экономики Путин выделил необходимость сбалансированной макроэкономической политики, включающей постоянный мониторинг и управление ключевыми параметрами — ростом денежной массы, динамикой кредитования и состоянием бюджетной системы с акцентом на долгосрочную устойчивость.

Президент также подчеркнул важность улучшения структуры экономики и своевременного реагирования на внешние риски, которые в настоящее время проявляются в виде высокой нестабильности на глобальных рынках, особенно в энергетическом секторе и связанных с ним товарных группах.

Особое внимание Путин уделил нефтегазовым компаниям.

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками. Это было бы зрелым решением», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) не исключают сценария рецессии в российской экономике в 2027 году. Под рецессией аналитики понимают снижение ВВП на протяжении 12 месяцев подряд.

Специалисты подчеркивают, что речь идет о высокой вероятности, а не о гарантированном исходе. Однако текущая динамика вызывает опасения: показатели уже четвертый месяц сигнализируют о риске затяжного спада, который может продлиться более года.

Для окончательных выводов необходимо, чтобы данные отклонялись от пороговых значений в течение всего года. При этом аналитики отмечают, что для входа в рецессию уже по итогам 2026 года достаточно падения ВВП на 1% в первом полугодии.