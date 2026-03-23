Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

ВВП России снизился на 2%: Путин призвал вернуть экономику к росту

В январе 2026 года валовый внутренний продукт (ВВП) России снизился на 2,1% по сравнению с январём прошлого года, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. При этом промышленное производство сократилось на 0,8%, а добыча полезных ископаемых, напротив, выросла на 0,5%. Эти показатели были зафиксированы ещё до недавнего повышения мировых цен на энергоносители.

Фото: http://kremlin.ru/

Президент отметил, что отрицательная динамика макропоказателей не стала неожиданностью. По его словам, на снижение ВВП повлиял так называемый календарный фактор — в январе 2026 года было меньше рабочих дней, чем годом ранее. Тем не менее, Путин подчеркнул важность возвращения к устойчивому экономическому росту с одновременным замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда.

Безработица в январе оставалась на низком уровне — 2,2%, а потребительские расходы продолжали расти. Инфляция стабилизировалась ниже 6% в годовом выражении, что президент назвал положительным фактором.

Для обеспечения уверенного роста экономики Путин выделил необходимость сбалансированной макроэкономической политики, включающей постоянный мониторинг и управление ключевыми параметрами — ростом денежной массы, динамикой кредитования и состоянием бюджетной системы с акцентом на долгосрочную устойчивость.

Президент также подчеркнул важность улучшения структуры экономики и своевременного реагирования на внешние риски, которые в настоящее время проявляются в виде высокой нестабильности на глобальных рынках, особенно в энергетическом секторе и связанных с ним товарных группах.

Особое внимание Путин уделил нефтегазовым компаниям.

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками. Это было бы зрелым решением», – подчеркнул Владимир Путин.

Читайте также:

«Стая черных лебедей»: эксперты ВШЭ предсказали миру каскад хаоса и деградацию
27 марта 2026
«Экономика убивается»: миллиардер Мельниченко раскритиковал политику ЦБ и крепкий рубль
27 марта 2026

Напомним, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) не исключают сценария рецессии в российской экономике в 2027 году. Под рецессией аналитики понимают снижение ВВП на протяжении 12 месяцев подряд.

Специалисты подчеркивают, что речь идет о высокой вероятности, а не о гарантированном исходе. Однако текущая динамика вызывает опасения: показатели уже четвертый месяц сигнализируют о риске затяжного спада, который может продлиться более года.

Для окончательных выводов необходимо, чтобы данные отклонялись от пороговых значений в течение всего года. При этом аналитики отмечают, что для входа в рецессию уже по итогам 2026 года достаточно падения ВВП на 1% в первом полугодии.


