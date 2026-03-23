Конец эпохи скидок? Маркетплейсы лишают главного оружия

Маркетплейсы в России могут лишиться права участвовать в формировании цен на товары. Такая норма обсуждается в рамках концепции новой модели торговли, подготовленной Минпромторгом и предполагающая поэтапное ограничение скидочных механизмов со стороны платформ.

– Данная инициатива стала ответом на растущее влияние маркетплейсов на розничный рынок, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – По оценкам Data Insight, их доля в онлайн-торговле уже превышает 70%, а агрессивная ценовая политика за счет субсидирования скидок усиливает давление на традиционную розницу и на маржу продавцов. В условиях высокой конкуренции маркетплейсы фактически формируют конечную цену, что смещает баланс в цепочке «производитель — продавец — потребитель».

Для поставщиков товаров это может стать позитивным сигналом, так как контроль над ценой вернется к бизнесу, что поддержит рентабельность и снизит зависимость от маркетинговых решений платформ. Однако для покупателей снижение объема субсидируемых скидок может привести к росту конечных цен на 5–10% в отдельных категориях товаров, особенно в электронике и одежде, где доля промо достигает 20–30%.

Для самих маркетплейсов последствия будут более чувствительными, так как их ключевое конкурентное преимущество — гибкость цен и масштаб промоакций — будет ограничено, что замедлит рост оборота. В краткосрочной перспективе это также создаст давление на выручку онлайн-платформ и темпы привлечения новых пользователей.

– Мы прогнозируем адаптацию рынка к новым условиям в течение 6–12 месяцев. Доля маркетплейсов продолжит расти, но более умеренными темпами, с акцентом на логистику и сервис вместо ценовых войн. При этом инфляционный эффект от изменений может добавить до 0,2–0,4 п.п. к потребительским ценам в 2027 году, если инициатива будет реализована в полном объеме, – резюмирует Владимир Чернов.