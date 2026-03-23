Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Нефть рухнула на 12%, золото взлетело: рынки отреагировали на перемирие

На сырьевых рынках наблюдается высокая волатильность на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. После заявления президента США Дональда Трампа о решении заморозить планы по ударам по Ирану котировки нефти марки Brent резко скорректировались вниз. С отметки в $114 за баррель цена падала до $98, теряя более 12%.

В то же время рынок драгоценных металлов демонстрирует отскок. Золото, которое утром обновило четырехмесячный минимум, упав ниже $4100 (потери составили почти 9%), сумело отыграть падение и поднялось к отметке $4453. Другие драгметаллы также частично восстановили позиции, хотя к текущему моменту восходящий импульс начал затухать.

Российский фондовый рынок отреагировал на новости падением. Индекс МосБиржи, обновив двухнедельный минимум в районе 2805 пунктов, затем скорректировался к уровню 2822 пунктов (потери составили около 1,5%).


