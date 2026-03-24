Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 марта: 12 010,3799 руб/1 г золота и 190,5100/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 010,3799 руб.
- 1 грамм серебра - 190,5100 руб.
- 1 грамм платины - 5 206,8501 руб.
- 1 грамм палладия - 3 774,8401 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 413,3397 р. (3,33%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2800 р. (1,21%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,8199 р. (0,36%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,6300 р. (2,80%).