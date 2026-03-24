Примсоцбанк запустил акцию по аренде сейфовых ячеек

С 16 марта по 16 июня 2026 года Примсоцбанк проводит акцию для розничных клиентов по услугам депозитария. В рамках предложения действуют специальные условия на аренду индивидуальных сейфовых ячеек , а также на услуги при сделках с недвижимостью.

Основные условия акции:

скидка 5% при заключении или продлении договора аренды сейфовой ячейки на срок от 6 месяцев;

скидка 10% при заключении или продлении договора аренды сейфовой ячейки на срок от 12 месяцев;

для дополнительного офиса в г. Находка устанавливается тариф платы по договору аренды индивидуального сейфа по сделке с недвижимостью в размере 5 000 рублей (на период действия акции);

для дополнительного офиса в г. Находка при аренде двух и более индивидуальных сейфов в рамках одной сделки с недвижимостью применяется единый тариф для договора – 5 000 рублей (на период действия акции).

Акция направлена на расширение возможностей клиентов по безопасному хранению ценностей и документов, а также на повышение доступности услуг депозитария. Подробности – в отделениях ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» или по телефону горячей линии 8 800 350 42 02. Специалисты проконсультируют по всем вопросам. Ознакомиться со всеми условиями акции можно здесь .

