Правительство одобрило законопроекты о легализации крипторынка в России

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 марта одобрила пакет законопроектов, направленных на выведение криптовалютного рынка из серой зоны. Документы устанавливают правила обращения цифровых активов под контролем государства, сообщил «Известиям» источник в кабмине.

Для неквалифицированных инвесторов вводится лимит в 300 тыс. рублей и обязательное тестирование перед покупкой. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые цифровые активы без ограничений. Криптообменники будут обязаны проверять статус клиента, за продажу активов неквалифицированным инвесторам сверх лимита им грозит штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Вводится уголовная ответственность за незаконный майнинг. За добычу криптовалюты организованной группой или при ущербе более 13 млн рублей грозит лишение свободы до пяти лет или штраф от 500 тыс. до 2,5 млн рублей. При меньшем ущербе штраф составит до 1,5 млн рублей. Физические лица могут избежать наказания, если возместят причиненный ущерб.

Законопроекты также предусматривают механизмы защиты граждан от мошенничества: при подозрении на операции без добровольного согласия клиента средства смогут возвращаться. Операции с криптовалютой будут проверяться на связь с незаконной деятельностью.

Базовое регулирование в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» планируется ввести с июля 2026 года. Запрет на использование криптовалюты как средства платежа внутри страны сохраняется. В настоящее время в реестре ФНС зарегистрировано около 1,5 тыс. майнеров, хотя фактически их может быть порядка 50 тыс. Легализация направлена на то, чтобы участники рынка работали официально.

