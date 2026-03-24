Две трети жителей Сибири хотят добираться до работы быстрее чем за час

68% жителей Сибирского федерального округа хотели бы тратить на дорогу до работы и обратно в день не более часа, показал опрос hh.ru. При этом 10% согласны добираться столько, сколько нужно, при условии предоставления корпоративного транспорта, и еще 10% предпочитают работать из дома.

Реальность расходится с ожиданиями: четверть опрошенных добираются до работы в одну сторону за 15–30 минут, 19% тратят 30–45 минут, 18 процентов — 45–60 минут, а 11% респондентов проводят в пути от одного до двух часов. Менее 15 минут добираются 15% участников исследования.

Среди профессиональных сфер самые высокие требования к времени в пути у специалистов по закупкам, финансистов и бухгалтеров, работников автобизнеса и административного персонала. Рабочий персонал и сотрудники транспортно-логистической сферы чаще других готовы тратить больше времени при условии доставки корпоративным транспортом.

Фактически быстрее всего добираются сотрудники автобизнеса, управления персоналом, производства и продаж. Рабочий персонал и розница чаще всего проводят в пути 30–45 минут. Дольше всех добираются специалисты сфер искусства и массмедиа, топ-менеджмент, сотрудники закупок и HR.

Для поездок на работу большинство жителей СФО (61%) пользуются общественным транспортом, 35% передвигаются пешком, 31% предпочитает личный автомобиль. Такси используют 13% респондентов, велосипед — 4%. Опрос проводился среди экономически активного населения Сибири.