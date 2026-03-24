В России вводят уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют

Министерство юстиции России подготовило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты без включения в официальный реестр. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение инициативы в Госдуму, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к комиссии. Поправки коснутся Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и направлены на пресечение нелегальной деятельности в сфере майнинга и операторской деятельности майнинговой инфраструктуры.

Согласно закону «О цифровых финансовых активах», майнинг должен осуществляться только после регистрации в реестре. По оценкам Федеральной налоговой службы, в России около 50 тысяч субъектов занимаются майнингом, однако в реестр включено лишь 1489 из них. Это подтверждает актуальность ужесточения мер ответственности для тех, кто избегает регистрации.

Проект статьи 171.6 УК вводит уголовную ответственность за майнинг без регистрации, если причинён крупный ущерб или получен доход свыше 3,5 млн рублей. Санкции включают штраф до 1,5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. При возмещении ущерба и конфискации доходов возможно освобождение от наказания.

Вторая часть статьи предусматривает ответственность за аналогичные деяния, совершённые организованной группой или повлекшие особо крупный ущерб (свыше 13 млн рублей). Наказание — штраф от 500 тыс. до 2,5 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет с возможным штрафом.

Эксперты выражают сомнения в необходимости отдельной статьи за незаконный майнинг. Партнёр юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов отмечает, что существующие статьи УК уже покрывают подобные правонарушения, а формулировки законопроекта вызывают вопросы. Юрист White Stone Елизавета Лобутева считает, что законопроект повысит уровень комплаенса и налоговую прозрачность, но не обязательно отразит реальный масштаб ущерба.

Управляющий партнёр Criminal Defense Firm Алексей Новиков предупреждает, что установление понятия «крупного дохода» может привести к необоснованному уголовному преследованию, как это уже происходило при применении статьи о незаконном предпринимательстве. Адвокат Андрей Яковлев добавляет, что действующие нормы УК достаточно гибки для борьбы с незаконным майнингом и уклонением от налогов.

Юрист АБ «След» Алексей Никитин отмечает, что новый закон может иметь обратный эффект: майнеры, ворующие электроэнергию, будут стремиться оставаться в тени, чтобы сохранить доступ к дешёвому ресурсу, что усложнит борьбу с нелегальной деятельностью.

Напомним, Иркутская область стала антилидером в России по числу обнаруженных незаконных майнинговых ферм. Об этом заявил глава думского комитета по энергетике Николай Шульгинов.

«По открытым данным, в 2025 году наибольшее количество незаконных ферм обнаружено именно в Приангарье», — подтвердил депутат.

Проблема приобрела такие масштабы, что депутаты лично убедились в этом во время рабочей поездки. Они осмотрели подпольные «энергополя» и склады, где хранятся тысячи единиц конфискованного оборудования, часто маскирующегося под обычное жилищное строительство.

С 2024 года майнинг в России разрешен только зарегистрированным юрлицам и ИП. Из-за дефицита электроэнергии некоторые регионы ввели временный запрет на добычу криптовалют до 2031 года.

Власти поэтапно ужесточали регулирование добычи криптовалют. Так, изначально запрет в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Впоследствии Правительство РФ ввело бессрочный запрет на юге региона.