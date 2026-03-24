ЦБ России спрогнозировал существенное снижение ключевой ставки: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ЦБ России спрогнозировал существенное снижение ключевой ставки, золотые резервы Центрального банка РФ сократились до минимума, на начало года в России инфляция закрепилась на уровне 6%, а в Иркутской области закроют самую протяженную переправу на Ольхон. Подробнее – в обзоре СИА.

Снижение ставки

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 15% годовых. Она была снижена на 0,5 процентного пункта 20 марта 2026 года и начала действовать с 23 марта. «На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз», – заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Сокращение резервов золота

Аналитики РИА Новости зафиксировали, что золотые резервы ЦБ России в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций. «Обычно сокращение запаса ЦБ связано с чеканкой драгоценных монет. Однако настолько крупных месячных сокращений еще не было ни разу с 2015 года», – отметили эксперты, подчеркнув, что, несмотря на сокращение, Россия остается пятой в мире по золотому запасу.

Уровень инфляции

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сделал заявление по уровню инфляции. «Инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», – сказал глава государства.

Закрытие переправы

Ледовая переправа на Ольхон будет закрыта с 24 марта на фоне таяния льда. Всем находящимся на острове автомобилистам нужно покинуть его сегодня до обеда, поскольку после этого воспользоваться зимником будет невозможно, и придется ждать, когда начнут функционировать паромы.

Высокооплачиваемая отрасль

Названа самая высокооплачиваемая отрасль в Иркутской области. Ей стала сфера добычи нефти и газа – ее представители в среднем получают в месяц 191 тыс. рублей. Что касается показателей по России, то лидерами по уровню заработной платы в ведущих отраслях стали Сахалинская область, где специалисты в добыче нефти и газа получают в среднем 328 тыс. рублей, и Москва с финансовым сектором и показателем 310 тыс. рублей.