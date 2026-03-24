Малый бизнес под давлением: предприниматели жалуются на рост налогов и уход в тень

Повышение налоговой нагрузки стало главным испытанием для российского малого и среднего бизнеса в 2026 году. Согласно аналитическому отчету бизнес-объединения «Опора России», три четверти компаний сектора столкнулись с серьезными фискальными изменениями, сообщает газета "Ведомости".

Предпринимателей затронули сразу несколько факторов: необходимость платить НДС, отмена льгот по страховым взносам, введение обязательных выплат за директора с МРОТ и резкое удорожание патентов. Как следствие, бизнес фиксирует снижение спроса, падение рентабельности и рост теневого сектора.

Статистика подтверждает масштаб перемен:

  • Число плательщиков НДС на упрощенной системе налогообложения (УСН) выросло с 10% до 34%.
  • Популярность патентной системы (ПСН) рухнула почти в три раза: с 28% до 10%. Это произошло из-за того, что власти ряда регионов повысили стоимость патентов в разы (по некоторым видам деятельности — в 10 и более раз).

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщал, что 75% малого и среднего бизнеса в России не имеют прибыли для развития своих компаний.  Около 17% опрошенных предпринимателей предпочитают размещать прибыль на банковских депозитах, тогда как только 8,3% готовы инвестировать средства в расширение производства. Для сравнения, в феврале таких было 29%. Основными препятствиями для роста бизнеса респонденты называют низкий спрос (42%), высокую стоимость заимствований (33%) и рост издержек (14%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
