«Ждать ещё 2–3 года»: Набиуллина назвала срок возвращения доступной ипотеки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ожидать массового распространения доступной рыночной ипотеки в ближайшее время не стоит. По её словам, даже после того как инфляция закрепится на целевом уровне в 4%, должно пройти ещё два-три года, прежде чем условия для заёмщиков станут по-настоящему выгодными, передаёт РБК.

Регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к цели уже в этом году. Однако, как пояснила председатель ЦБ, для развития ипотеки важен не только сам факт снижения цен, но и их стабильность. Банкам и гражданам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям и начать выдавать длинные кредиты по умеренным ставкам. В качестве примера Набиуллина привела период 2017–2019 годов: когда инфляция стабилизировалась, ипотека стала массовой лишь через пару лет.

Нормальной глава ЦБ назвала ставку, которая складывается при равновесии в экономике. В прошлый такой период кредиты на жильё выдавались под 8–10%. Сейчас же, несмотря на снижение ключевой ставки, рыночные предложения остаются высокими: от 20% годовых и выше.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что рыночная ипотека в России «не умирала» и продолжала выдаваться даже при самых высоких ставках. При этом она добавила, что расширение льготных программ снижает доступность рыночной ипотеки. «Ежемесячно (в начале прошлого года, во время "самых высоких ставок" — ред,) выдавалось где-то 10-20 тысяч ипотечных кредитов по рыночной ставке. Сейчас это раза в два даже больше»,— сказала она во время пресс-конференции по итогам заседания совета.

Напомним, в пятницу, 20 марта, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Это уже седьмое снижение подряд в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в середине прошлого года. Действия регулятора полностью совпали с прогнозами ведущих экономистов.