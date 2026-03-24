ФАС выдала предостережение гендиректору Fun&Sun за прогноз о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение генеральному директору ООО «ТТ-Трэвел» (туроператор Fun&Sun). Поводом стали заявления руководителя компании об изменении стоимости авиабилетов в связи с повышением цен на топливо, которые были процитированы в федеральных СМИ.

В ФАС отметили, что прогнозы о предполагаемом росте цен могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей. Такие действия не соответствуют требованиям антимонопольного законодательства.

Служба напомнила о запрете согласованных действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен и тарифов. Ведомство предупредило о недопустимости подобных заявлений.

В случае установления признаков злоупотребления авиакомпаниями доминирующим положением, в том числе необоснованного роста цен, ФАС оперативно примет меры реагирования, подчеркнули в службе.

Ранее крупнейшие туроператоры опубликовали собственные курсы для расчета стоимости путевок. Разница с официальным курсом достигает 5–6 рублей за доллар и 6–7 рублей за евро, что напрямую влияет на конечную стоимость путевок для туристов.


