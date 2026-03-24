Губернатор Иркутской области решил покинуть Telegram

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев решил покинуть мессенджер Telegram. Поддерживать связь с жителями он намерен с помощью российских мессенджеров.

«Друзья, вы знаете, что один из главных приоритетов моей работы – быть на постоянной связи с вами. Именно поэтому я постоянно веду свои страницы в социальных сетях. <…> В середине прошлого месяца Роскомнадзор заявил, что началось замедление работы мессенджера Telegram. <…> Чтобы не потерять коммуникацию, я принял решение большую часть информации публиковать только в официальных мессенджерах и соцсетях. Сейчас это MAX, VK и Одноклассники», – заявил губернатор.

На указанных площадках планируется публиковать не только посты, но также фото и видеоконтент. В VK и Одноклассниках можно оставлять комментарии, которые читают представители власти, реагируют на них. В MAX данная функция пока недоступна.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из‑за систематического неисполнения мессенджером требований законодательства РФ: игнорирования свыше 150 тыс. запросов на удаление запрещенного контента (детская порнография, наркотики, поддельные документы), а также использования платформы для мошеннических преступлений. Сейчас во многих регионах сервис недоступен.