Огурцы оказались наиболее подорожавшим за месяц товаром в Иркутской области

Аналитики Иркутскстата выяснили, как изменились за месяц цены на различные товары в Принангарье. За февраль инфляция составила 0,8%.

Из продовольственных товаров больше всего подорожали огурцы – на 15,6%, капуста – на 9,2%, свекла – 7,8%, яйца – на 7%, бананы – 6,6%, груши – 6%, лимоны – 5,5%. Снижение стоимости наблюдалось на свежие грибы, сливочное масло, рис, глазированные творожные сырки, вермишель и макароны – на 2-4%.

Из непродовольственной продукции цены существеннее всего выросли на велосипеды для взрослых – на 5%, на шелковые ткани, детские автокресла, кухонные табуреты, стиральный порошок, мужские полуботинки из искусственной кожи – на 3%. Подешевели заметнее всего электроплиты – на 4,5%, стиральные машины – на 4%, утюги – на 3,7%, холодильники – на 3,4%, взрослая и детская зимняя одежда и обувь – 2,5%–4%.


