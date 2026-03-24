Заграничные поездки подорожали за месяц в Иркутской области почти на 30%

Аналитики Иркутскстата выяснили, как за месяц – по итогам февраля – изменились цены на платные услуги в Приангарье. В данной группе инфляция оценивается в 1%.

В частности, существеннее всего подорожали зарубежные поездки – на 29,3%, билеты в музеи и на выставки – на 8,5%, экскурсии – на 4,6%, медицинские услуги – на 4,2%, обслуживание в химчистках и прачечных – на 4%, билеты на поезда дальнего следования – на 3,4%.

Снизились же стоимость по итогам февраля больше всего на проживание в гостиницах – на 5,6%, а также подешевели путевки в санатории – на 1,7%, курьерские услуги – на 1%.