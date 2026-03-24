Огромную свалку в 149 тыс. кубометров ликвидируют в Приангарье: на это нужно 143 млн рублей

В Иркутской области планируют ликвидировать несанкционированную свалку отходов лесопиления в городе Зиме на улице Заозерной в рамках федерального проекта «Генеральная уборка»: одобрено выделение финансирования, сообщили в региональном правительстве.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На реализацию проекта необходимо 143 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 100 млн рублей, из консолидированного бюджета Иркутской области – 43 млн рублей.

Проектная документация на ликвидацию свалки и восстановления земельного участка разработана в 2024 году за счет софинансирования из областного бюджета. Объем ликвидируемых отходов составляет 149 тыс. кубических метров. Общая площадь земель, подлежащих восстановлению, – 12,35 гектара.

«Участие в федеральном проекте позволяет нам решать проблему накопленного экологического вреда, которая формировалась десятилетиями. После выделения средств из федерального бюджета мы приступим к работам, чтобы вернуть земли в экологически безопасное состояние», – прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.


