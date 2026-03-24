Минфин предложил рассчитывать НДС для ввозимых из ЕАЭС товаров по рыночной цене

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, разработанные Минфином. Изменения устанавливают правила определения рыночной цены для товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, при расчете налога на добавленную стоимость, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РБК.

Сейчас налоговые органы не могут корректировать цену таких товаров, поскольку большинство внешнеторговых сделок не признаются контролируемыми. В результате НДС часто уплачивается с цены, не соответствующей рыночному уровню, что ведет к неполному поступлению налога в бюджет, отмечают авторы инициативы.

Новая статья 54.2 НК РФ будет применяться к товарам, подлежащим обязательной маркировке или включенным в перечень прослеживаемых. Для расчета НДС будет использоваться цена в интервале рыночных значений, определенном по сопоставимым сделкам. Если фактическая цена окажется ниже минимальной границы этого интервала, налог будут начислять с минимальной рыночной цены.

Налоговые органы получат право истребовать у предпринимателей документы (транспортные накладные, счета-фактуры, договоры) даже вне рамок налоговых проверок при наличии обоснованной необходимости. Минюст указал на необходимость четко определить случаи такого истребования.

В Минфине рассматривают расширение возможностей сбора таможенных платежей как значительный резерв для пополнения бюджета и способ обеления экономики. По итогам 2025 года объем таможенных поступлений заметно снизился, и в правительстве рассчитывают на его восстановление за счет новых механизмов контроля.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries должны будут предоставить в ФАС сведения о размере комиссий для продавцов. Сейчас ставки для заграничных селлеров в среднем в два раза ниже, чем для российских. В том числе поэтому иностранные продавцы выступают одним из источников роста для маркетплейсов. Уравнять условия работы для продавцов ФАС рассчитывает через механизм саморегулирования.