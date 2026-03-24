Reuters: Нефть по $100, Россия отложила изменение бюджетного правила

Резкий рост мировых цен на нефть, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, позволил российскому правительству отложить пересмотр бюджетного правила. Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, необходимость ужесточать фискальную политику временно отпала.

Ключевые факты:

Рост цен: До начала конфликта нефть торговалась в районе $70 за баррель, однако после событий конца февраля котировки уверенно превысили отметку в $100.

Доходы бюджета: По расчетам агентства, при цене в $75 за баррель нефтегазовые доходы казны в апреле вырастут на 70% по сравнению с мартом и составят 0,9 трлн рублей. Это станет максимальным значением с октября 2025 года.

Решение властей: В условиях притока сверхдоходов власти сочли целесообразным повременить с изменением базовой цены отсечения нефти. Источники не исключают, что этот вопрос будет перенесен на 2027 год.

В начале февраля министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах ужесточить бюджетное правило и снизить цену отсечения до $45–50 за баррель для пополнения резервов. Силуанов отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете страны сокращается и в 2026 году составит менее 20%. При этом на текущий год Минфин поставил новые амбициозные цели. В январе федеральный бюджет недополучил нефтегазовые доходы на сумму 17,4 млрд рублей — это худший показатель за последние пять с половиной лет. Однако текущая конъюнктура рынка позволила взять паузу в этих реформах.

Напомним, на валютном рынке после всплеска волатильности, вызванного дефицитом юаней и ожиданиями изменения в бюджетном правиле, рубль начал корректироваться. На прошлой неделе курсы доллара и юаня превышали 85 и 12,5 рублей, но перегретый рынок откатился назад.

Аналитики отмечают, что настоящая поддержка придет позже. Ключевым фактором для стабилизации станет апрель, когда в страну начнет поступать валютная выручка от подорожавшей весной нефти.

На текущий момент (24 марта) на внебиржевом рынке доллар стоит 82,12 рубля, а юань — 11,91 рубля.