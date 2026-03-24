Юрист объяснил, может ли работодатель уволить за подработку

Подработкой называют работу в свободное от основной работы время, которая может быть совместительством у того же работодателя, в другой компании или в статусе самозанятого. Чаще всего под подработкой понимают именно работу «на стороне», пояснил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Согласовывать подработку с основным работодателем в большинстве случаев не требуется, поскольку такое право закреплено статьей 37 Конституции РФ и главой 44 Трудового кодекса. Исключение предусмотрено для руководителей организаций – им необходимо разрешение собственника или уполномоченного органа.

Уволить сотрудника за подработку работодатель не может, так как такого основания в Трудовом кодексе нет. Конституция гарантирует гражданам право свободно распоряжаться своим трудом и выбирать род деятельности.

Однако если подработка негативно сказывается на качестве основной работы, работодатель вправе применить санкции – но не за наличие дополнительной занятости, а за результат труда на основном месте.

Таким образом, работник может не опасаться увольнения за сам факт подработки, но должен ответственно подходить к выполнению своих основных обязанностей. В случае претензий к качеству работы санкции могут последовать независимо от наличия или отсутствия дополнительной занятости.


