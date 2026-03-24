Переводы под колпаком: как ФНС будет выявлять скрытые доходы россиян через банки

Минфин России разработал законопроект, направленный на усиление контроля за доходами физических лиц, получаемыми через банковские переводы. Документ, с которым ознакомились «Ведомости», предусматривает создание системы регулярного обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России.

В чем суть проблемы?

Ведомство намерено закрыть лазейку в налоговом законодательстве. Сейчас значительная часть доходов граждан проходит через переводы от одного физлица другому и остается вне поля зрения регулятора. Формально такие транзакции могут трактоваться как безвозмездная финансовая помощь (например, подарок), которая не облагается налогом. Однако на практике под этим часто маскируется оплата товаров, услуг или аренды.

Как будет работать новый механизм?

Законопроект обязывает ФНС и ЦБ обмениваться информацией на постоянной основе. Налоговая служба будет передавать данные об открытии и закрытии счетов граждан, а также о категориях их доходов. Банки и платежные системы, в свою очередь, будут обязаны предоставлять информацию о счетах и операциях с привязкой к ИНН клиента.

Использование ИНН в качестве единого идентификатора позволит консолидировать данные о всех финансовых потоках человека. Это даст возможность выявлять систематические поступления, которые не отражены в налоговой декларации, и сопоставлять реальный образ жизни с официальными доходами.

Что еще?

Это не первая инициатива по «обелению» экономики. В феврале стало известно что Минфин России разработал законопроект, направленный на ужесточение контроля за оборотом наличных средств. Ключевая инициатива документа — введение лимита на пополнение банковских счетов и вкладов через банкоматы.

Согласно проекту, граждане не смогут вносить на свои счета более 1 млн рублей в месяц. В пояснительной записке ведомство объясняет отсутствие действующих ограничений риском легализации доходов, полученных незаконным путем. Власти опасаются, что через банкоматы в безналичный оборот могут вводиться средства неустановленного происхождения.

Законопроект предусматривает переходный период: документ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Это время необходимо банкам для доработки своих IT-систем и бизнес-процессов.