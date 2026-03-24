МЧС предупредило о сильном ветре до 20 м/с и снеге в Иркутской области 25 марта

В Иркутской области 25 марта прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Иркутского УГМС. Утром и днем по области местами ожидаются порывы юго-западного и северо-западного ветра до 15–20 метров в секунду, мокрый снег и снег, поземки.

В Иркутске ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду, в пригородной зоне порывы могут достигать 15–18 метров в секунду. Температура ночью составит от 0 до минус 2 градусов, днем – плюс 3–5 градусов.

На озере Байкал ожидается переменная облачность, днем небольшие и умеренные осадки. Ветер западный и северо-западный днем усилится до 13–18 метров в секунду, порывы могут достигать 23–28 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3–8 градусов, днем – от 0 до плюс 5 градусов.