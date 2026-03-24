Сбер запустил новые дизайны Молодежной Кредитной СберКарты

В галерее индивидуальных дизайнов появились новый стикер и новый дизайн карты для Молодежной Кредитной СберКарты. Продукты доступны для новых и действующих клиентов в возрасте от 18 до 23-х лет.

Новые стикер и карта выпущены ограниченным тиражом. Дизайн стикера перекликается с народными мотивами, а на карте изображен графичный орнамент.

Оформить кредитный стикер или карту можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн версии 16.16 и выше для Андроид и версии 17 для iOS. После одобрения карты в мобильном приложении СберБанк Онлайн нужно выбрать кредитную карту, далее нажать «Заказать пластиковую карту», выбрать стикер или карту с нужным дизайном и указать способ доставки.

Если клиент с действующей Молодежной Кредитной СберКартой хочет поменять ее дизайн, ему нужно открыть СберБанк Онлайн, выбрать кредитную карту, далее перейти в «Настройки» и выбрать «Заказать карту с новым дизайном», после чего выбрать стикер или карту.

«Молодежная Кредитная СберКарта — позволяет молодым людям более гибко управлять своими финансами. Это возможно благодаря прозрачным и выгодным условиям: беспроцентному периоду до 120 дней, бесплатному оформлению и обслуживанию, а также сервисам, которые делают использование карты удобнее и выгоднее. Например, сервис детализации задолженности, позволяет в любой момент узнать в мобильном приложении СберБанк Онлайн когда и сколько нужно внести на карту, чтобы не платить проценты. Новые дизайны стикера и карты станут стильным дополнением к продукту», — Александр Калинкин, директор дивизиона «Кредитные карты» СберБанка.