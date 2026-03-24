Путин подписал закон об одном штрафе за езду без ОСАГО в сутки

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Если нарушение зафиксировано несколько раз за сутки, ответственность наступает только за первый случай, сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

Изменения внесены в статью 12.37 КоАП. В Госдуме уточнили, что пока норма касается выявления нарушений сотрудниками ГИБДД, но в будущем позволит полноценно работать и системе фото- и видеофиксации.

Нововведение исключает ситуации, когда водитель мог получить несколько штрафов за одно и то же нарушение в течение дня. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение до 500 тыс. руб. штрафа за навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям.