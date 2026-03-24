В Усть-Куте стартовала краеведческая экспедиция при поддержке ИНК

В Усть-Куте стартовала краеведческая экспедиция «По следам первопроходцев: в поисках Хондинского ясака» в рамках грантового конкурса при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Экспедиция в этом году пройдет в два этапа. Цель первой части поездки — установление контактов с местными жителями и сбор максимально полной информации о ясачных зимовьях. Второй этап, направленный на поиск самого зимовья, запланирован на август-сентябрь.

Инициатива направлена на изучение, документирование и популяризацию проекта. Планируется, что по итогам экспедиции на месте зимовья будет присвоен статус исторического памятника и установлена информационная табличка. Грантовый проект направлен на повышение туристического потенциала мест исследования и исторической осведомленности населения.

— Ясачные зимовья — археологические памятники, связанные с деятельностью казачьих отрядов XVI–XVII веков. На этих зимовьях местное население платило ясак, обычно пушниной. Сегодня таких объектов осталось немного, они почти утратили культурное значение. Исследования проводились только в советский период. Сейчас мы восстанавливаем утраченные знания о нашем крае. Наша цель — привлечь внимание молодежи к этому проекту и рассказать им об истории нашего региона, — рассказал автор проекта, специалист Молодежного центра БАМ в Усть-Куте Анатолий Томшин.

Всего в текущем году в грантовых конкурсах участвуют 32 проекта Иркутской области. ИНК также выделила средства на проведение всероссийской студенческой онлайн‑олимпиады по географии. Организатором мероприятия выступил Педагогический институт Иркутского государственного университета (ИГУ).

Кроме того, что в 2025 году благодаря финансовой поддержке ИНК был издан эколого‑географический вестник «Исток». Также в Ботаническом саду ИГУ была создана экспозиция «Традиционное природопользование эвенков». В лесной зоне сада установили аутентичный переносной чум, изготовленный мастерами Качугского района, а также малый и большой лабазы для хранения пушнины и продуктов. Важной частью экспозиции стал сакральный комплекс с птицами-духами на шестах. С момента открытия экспозицию посетили более 8,5 тысячи человек.

— Содействие с нашей стороны — это не просто финансовая поддержка, а осознанная инвестиция в будущее региона. Сохранение исторической памяти и популяризация уникальных мест Иркутской области помогут укрепить связь поколений и развить внутренний туризм. Для нас важно вносить вклад в духовное и культурное благополучие наших территорий, — отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти Ольга Харина.

ИНК активно поддерживает местные проекты и инициативы некоммерческих организаций в регионах своего присутствия. С 2019 года компания ежегодно проводит грантовые конкурсы «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». За время их проведения было подано 362 заявки, а более 110 инициатив получили финансовую поддержку и были реализованы.