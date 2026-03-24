Газификацию Иркутской области обсудили на совещании под руководством губернатора Игоря Кобзева

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание регионального штаба по газификации, на котором обсудили реализацию программы развития газоснабжения на 2026–2030 годы. Документ был подписан в ноябре 2025 года с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Необходимо предусмотреть меры по синхронизации усилий Правительства Иркутской области и ПАО "Газпром" в рамках реализации программы. Мы готовы обсудить все аспекты сотрудничества и найти оптимальные решения», – отметил Игорь Кобзев.

Программа предусматривает подключение к газу более 11 тысяч частных домовладений в девяти населенных пунктах региона, включая Жигалово, Усть-Кут, Киренск и шесть населенных пунктов Казачинско-Ленского района. Также планируется перевод на природный газ 20 котельных.

Глава региона поручил правительству совместно с администрациями муниципальных образований разработать для каждого из них отдельную дорожную карту по реализации мероприятий новой программы. Заседания штаба будут проводиться еженедельно для координации действий всех участников.

Ранее Алексей Миллер заявил, что в ближайшее время в России будет создана единая система газоснабжения, что станет возможным благодаря строительству газопровода «Сила Сибири-2».На Петербургском международном газовом форуме он отметил, что этот проект даст мощный импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока.