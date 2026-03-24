Нелегальную майнинг-ферму, подключенную к электроподстанции, накрыли в Усолье-Сибирском

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области возбудили уголовное дело по факту нелегального подключения майнинг-фермы к электроподстанции, расположенной вблизи железнодорожных путей. Подробности сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, были обнаружены деревянные ящики с оборудованием для добычи криптовалюты на перегоне Усолье-Сибирское – Мальта в непосредственной близости от железной дороги. Их тщательно замаскировали под ветками деревьев и слоем снега.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД и энергосбытовой компании оперативно установили, что техника напрямую подключена к электрическому кабелю, получающему питание от местной электроподстанции. Стражи порядка изъяли четыре майнинговые установки, а также сопутствующее оборудование: распределительный электрощиток, Wi-Fi роутер, маршрутизаторы и блоки питания.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к организации и эксплуатации незаконной криптофермы.


