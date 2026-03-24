Система пешеходных дорожек, качели и скамейки появятся в иркутской «Птичьей гавани»

«Птичья гавань» в Ленинском округе Иркутска, имеющая статус особо охраняемой природной территории, готовится к масштабному благоустройству. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на ее территории появится комплекс новых объектов.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Глава города Руслан Болотов подчеркнул, что «Птичья гавань» – это не просто водоемы, а настоящий кладезь биоразнообразия. Здесь есть редкие виды рептилий, птиц и растений, занесенные в Красную книгу. Более того, некоторые виды птиц, встречающиеся в Иркутской области, выбирают именно это место для своих гнезд. Создание экотропы станет возможностью для всех, кто интересуется уникальной природой Сибири, проводить больше времени на свежем воздухе, погрузиться в мир местной флоры и фауны.

На территории будет обустроена экотропа – сеть пешеходных дорожек с сочетанием асфальтового покрытия и деревянных настилов. Специалисты проведут озеленение, установят качели и скамейки, информационные стенды и урны, стилизованные под скворечники.

Кроме того, посетителей ждут смотровые площадки, где можно будет воспользоваться биноклем для наблюдения за пернатыми обитателями гавани. Также разместят удобные опорные скамьи и специальные конструкции – присады. Эти стойки с деревянными брусками на разной высоте послужат местом отдыха для перелетных птиц.


