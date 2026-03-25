Бюджетное правило не будут менять в этом году

Минфин РФ не планирует менять цену отсечения нефти в бюджетном правиле по ходу исполнения бюджета на текущий год. Все обсуждаемые изменения касаются только средне- и долгосрочной перспективы. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Колычев, сообщает «Интерфакс».

Цель этих изменений — обеспечить сбалансированность бюджета при более низкой, равновесной цене на нефть в будущем.

«У Минфина таких предложений нет. Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие года», — подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что текущие параметры бюджетного правила не соответствуют ожиданиям ведомства. Минфин считает, что равновесная цена на нефть в мире в долгосрочной перспективе будет ниже, чем заложено сейчас. Поэтому ведомство видит необходимость скорректировать правило, чтобы бюджет оставался сбалансированным.

Окончательное решение по этому вопросу планируется принять до формирования бюджета на следующую трехлетку.

Ранее агентство Reuters сообщило, что резкий рост мировых цен на нефть, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, позволил российскому правительству отложить пересмотр бюджетного правила, необходимость ужесточать фискальную политику временно отпала.

Стоит отметить, что в конце февраля глава Минфина Антон Силуанов говорил о необходимости ужесточить правило из-за недобора нефтегазовых доходов, но это было до резкого роста цен на энергоносители.

