Троллейбус «Адмирал», работающий на линии в Иркутске, признали лучшим в России

Троллейбус серии 6281 «Адмирал» от «ПК Транспортные системы», один из которых ездит по дорогам Иркутска, стал победителем в номинации «Троллейбус года» национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности», сообщает пресс-служба компании-производителя.

«Модель создавалась в тесной кооперации с российскими производителями комплектующих, и сегодня мы видим, что этот подход оправдан. "Адмирал" востребован в десятках городов, и мы продолжим его совершенствовать, опираясь на обратную связь от перевозчиков и пассажиров, а также учитывая мировой опыт», – отметил получил заместитель директора по развитию колесного транспорта «ПК Транспортные системы» Денис Фролов.

Троллейбус 6281 «Адмирал» представляет собой полностью низкопольное транспортное средство, адаптированное для маломобильных граждан. Его вместимость составляет 85 человек, из которых 35 могут разместиться на сидячих местах. Для обеспечения максимального комфорта пассажиров салон оборудован USB-портами, системой климат-контроля, информационными медиапанелями и системой видеонаблюдения.

Конструкция троллейбуса разработана с учетом суровых российских климатических условий: он способен функционировать при температурах от -40 до +40 °C. Важным преимуществом является мощная тяговая батарея, обеспечивающая автономный ход до 20 км без подключения к контактной сети.

Производство «Адмирала» осуществляется на Энгельсском заводе электрического транспорта, входящем в структуру ПК ТС.