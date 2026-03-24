Закрыта ледовая переправа на Ольхон

В Иркутской области сегодня, 24 марта, закрыли самую протяженную на Байкале ледовую переправу, соединяющую материк и остров Ольхон. Об этом информировала региональная Дирекция автодорог.

Ледовую дорогу на Ольхон в 2026 году открыли позже, чем обычно, из-за непростой ледовой обстановки – 27 февраля – и по аналогичной причине проложили по новому маршруту: с 25-го километра автодороги Тогот – Курма на материке до залива Иркутская Губа на острове.

Зимник изначально хотели запустить 12 февраля, но дату переносили несколько раз из-за неудовлетворительного состояния покрытия водоема. Автомобилисты, которые пренебрегавшие правилами, нередко проваливались под лед, требовалась помощь спасателей.

В настоящее время выезд на лед на автомобилях под запретом – это смертельно опасно. Выехать и добраться на остров и материк с острова можно только на хивусах.