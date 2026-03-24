Экологическая тревога: в четырех городах Приангарья обнаружены превышения вредных выбросов

Региональное управление Роспотребнадзора в рамках федеральной программы «Чистый воздух» провело мониторинг воздуха в семи городах Иркутской области. За январь-февраль 2026 года было выполнено 820 исследований, в ходе которых выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Наиболее проблемная ситуация наблюдается в Иркутске: здесь превышение среднесуточной ПДК отмечено по бензолу. Также выявлены случаи превышения максимальной разовой ПДК по бензолу, диметилбензолу, метилбензолу, этилбензолу и бутан-1-олу.

В Ангарске зафиксировано превышение среднесуточной ПДК по взвешенным веществам. В Зиме отмечено превышение среднесуточной ПДК по взвешенным веществам и углероду. В Шелехове было превышение среднесуточной ПДК по бенз(а)пирену.

В Усолье-Сибирском, Свирске и Черемхово превышений гигиенических нормативов не выявлено.