Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Экологическая тревога: в четырех городах Приангарья обнаружены превышения вредных выбросов

Региональное управление Роспотребнадзора в рамках федеральной программы «Чистый воздух» провело мониторинг воздуха в семи городах Иркутской области. За январь-февраль 2026 года было выполнено 820 исследований, в ходе которых выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Наиболее проблемная ситуация наблюдается в Иркутске: здесь превышение среднесуточной ПДК отмечено по бензолу. Также выявлены случаи превышения максимальной разовой ПДК по бензолу, диметилбензолу, метилбензолу, этилбензолу и бутан-1-олу.

В Ангарске зафиксировано превышение среднесуточной ПДК по взвешенным веществам. В Зиме отмечено превышение среднесуточной ПДК по взвешенным веществам и углероду. В Шелехове было превышение среднесуточной ПДК по бенз(а)пирену.

В Усолье-Сибирском, Свирске и Черемхово превышений гигиенических нормативов не выявлено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
