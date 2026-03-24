Сила Байкала: лед озера из-за мощной подвижки снес помещения Лимнологического института

Озеро Байкал, расположенное в Иркутской области, накануне вновь показало свою мощь и силу. На водоеме, который сейчас находится в замерзшем состоянии, случилась мощная подвижка льда, в результате чего были опрокинуты расположенные на берегу помещения Лимнологического института СО РАН в поселке Большие Коты.

«Случилась мощная подвижка льда в Южном Байкале. По трагичной случайности новая трещина прошла ровно через сочленение двух сторон причала. В результате этого короткая сторона причала была перевернута, а настил, на котором находились помещения, опрокинут во внутреннюю сторону причала. На сегодня все помещения целые, и на момент происшествия научные эксперименты в них не проводились, пострадавших нет», – пояснили в институте.

Причал, чья конструкция напоминает букву «г», используется для размещения судов Института. Длинная сторона причала служит для их швартовки, на короткой расположены два каркасных здания, в которых оборудована система экспериментальных аквариумов. Здесь же находится Байкальская атмосферно-лимнологическая обсерватория – совместный проект с Институтом оптики атмосферы СО РАН. Именно эти объекты оказались перевернуты.

Исследователи отмечают, что трещина, как правило, находится в 50-100 метрах от причала в сторону моря. В этом же году в условиях значительных температурных перепадов береговая зона претерпела множество интенсивных разрывов и надвигов.

«Поскольку данная трещина до сих пор "живая", для минимизации напора льда со стороны Байкала на нее вдоль причала будет произведена опиловка ледового покрова. Для предотвращения сползания настила будет выполнена его фиксация к оставшейся части причала. Создана комиссия по оценке материально-технических последствий происшествия», – резюмировали в институте.