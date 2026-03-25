Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 марта: 11 625,3604 руб/1 г золота и 175,0000/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 625,3604 руб.
- 1 грамм серебра - 175,0000 руб.
- 1 грамм платины - 4 927,3599 руб.
- 1 грамм палладия - 3 769,0500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 385,0199 р. (3,21%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,5100 р. (8,14%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 279,4901 р. (5,37%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7901 р. (0,15%).