Молодежь откладывает самостоятельную жизнь из-за дорогого жилья

Около 40% представителей поколения Z остаются жить с родителями, несмотря на декларируемую норму ранней самостоятельности, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ВЦИОМа. При этом в долгосрочной динамике Россия движется в сторону увеличения числа отдельно проживающих людей.

Ключевым индикатором является изменение структуры домохозяйств. Если в 1989 году средний размер семьи составлял 3,5 человека по СССР, то по переписи 2021 года он сократился до 2,2–2,46 человека. Доля домохозяйств из одного человека выросла с 22,3% в 2002 году до 41,8% в 2021-м, а в Москве этот показатель достигает 52%.

В советское время совместное проживание нескольких поколений было вынужденной нормой из-за дефицита жилья и отсутствия рынка аренды. Сегодня доминирующей моделью становится нуклеарная семья или жизнь в одиночку, особенно в крупных городах с развитым рынком аренды и инфраструктурой.

Однако главным препятствием для самостоятельной жизни молодежи остаются финансовые ограничения. Средняя стоимость квадратного метра в новостройке в конце прошлого года составляла 215 тыс. рублей. Для покупки квартиры площадью 40 квадратных метров с ипотечной ставкой более 21% необходим доход свыше 158 тыс. рублей в месяц, что выше среднего по стране.

В малых городах и сельской местности средний размер домохозяйств выше, а совместное проживание чаще связано с ведением хозяйства, уходом за пожилыми и недостатком инфраструктуры. Эксперты отмечают, что без помощи семьи молодые люди имеют крайне низкую вероятность приобрести собственное жилье.

Ранее стало известно, что в Сибирском федеральном округе о стремлении сменить регион ради трудоустройства заявили 18% молодых специалистов. Юноши демонстрируют чуть большую мобильность, чем девушки – 19% против 17% соответственно. Два года назад готовых к релокации среди молодежи было немного больше – 21%.