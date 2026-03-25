Рубль обновил вершины: нефть и налоги толкают курс вверх, но праздник скоро закончится

Во вторник, 24 марта, российская валюта продолжила дорожать, достигнув новых недельных максимумов. Однако к концу торгов рост замедлился, и аналитики предупреждают, что потенциал укрепления рубля может быть исчерпан в ближайшее время.

Поддержку рублю оказывают два ключевых фактора:

Налоговый период: Пик налоговых выплат экспортерами приходится на 25 и 30 марта, что увеличивает спрос на рубли.

Цены на нефть: Резкий рост котировок позволил правительству отложить пересмотр бюджетного правила. Это означает, что Минфин в ближайшее время может перейти от продажи валюты к ее покупке благодаря росту нефтегазовых доходов.

«В Минфине РФ сообщили, что не предлагали менять цену отсечения по ходу исполнения бюджета на этот год. Учитывая возросшие сверхдоходы, рубль исчерпает драйверы для роста после завершения фискального периода», — резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций.

На внебиржевом рынке доллар торгуется на уровне 80,40 руб., юань — 11,61 руб.