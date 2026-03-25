США направили Ирану 15-пунктный план по прекращению войны на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты направили Ирану 15-пунктный план по прекращению войны на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Этот план затрагивает ключевые вопросы, включая ядерную и ракетную программы Ирана, а также безопасность морских маршрутов, в частности Ормузского пролива, передаёт РБК.

Инициатива отражает стремление администрации президента Дональда Трампа найти выход из конфликта, одновременно снижая экономические последствия войны. После начала военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на энергоносители.

Пока неясно, насколько широко план был представлен иранским чиновникам и примет ли Иран его в качестве основы для переговоров. Также неизвестна позиция Израиля, который вместе с США начал операцию против Ирана в конце февраля.

По данным Channel 12, зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф разработали механизм, предусматривающий месячное прекращение огня для обсуждения соглашения по пунктам. Этот механизм будет похож на соглашения, подписанные в Газе и Ливане.

Однако эксперты считают, что Иран вряд ли согласится на условия США, а Израиль опасается, что Вашингтон будет стремиться к рамочному соглашению.

23 марта президент США заявил, что переговоры с Ираном были «очень сильными», и стороны достигли согласия по многим ключевым пунктам. По словам Трампа, Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия.

Ранее Axios сообщал, что США требуют от Ирана выполнения шести основных условий, включая заморозку ракетной программы на пять лет, нулевое обогащение урана, вывод из эксплуатации ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, а также строгий международный контроль за центрифугами для обогащения урана.

Тем не менее Тегеран отвергает заявления о ведении переговоров с американской стороной.

Ранее саудовские чиновники заявили, что в ближайшие недели цены на нефть могут достигнуть $180 за баррель и даже подняться выше, если продолжатся сбои в поставках из-за блокады Ормузского пролива. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie утверждают, что подобные обстоятельства могут поднять цены до $200 за баррель уже в 2026 году.

25 марта нефть марки Brent торгуется на уровне $97.